Air Austral prend livraison de son premier A220

Article publié le 27 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie devient la première compagnie française à exploiter ce type d'appareil.

Air Austral a pris livraison, aujourd'hui, de son premier Airbus A220-300. Cet avion est le premier des trois Airbus A220-300 commandés par la compagnie française auprès d'Airbus en octobre 2019. La livraison des deux autres aéronefs est quant à elle organisée dans la foulée. Les 3 nouveaux avions de la compagnie réunionnaise devraient atterrir sur le sol réunionnais le 12 août prochain. Ils remplaceront les deux Boeing 737-800NG ainsi que l’ATR 72-500.

Les Airbus A220-300 d'Air Austral sont configurés d'une cabine de 132 places en deux classes, 12 en classe Confort et 120 en Loisirs. Les appareils seront immatriculés respectivement F-OLAV (lave), F-OMER (mer), et F-OTER (terre) en hommage aux paysages de La Réunion.

Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d'Air Austral a déclaré : "La réception de ce nouvel avion est un moment très fort pour Air Austral, d’autant plus dans ce contexte de crise épidémique que nous subissons depuis plus d’un an. Je tiens ici à remercier et à féliciter les équipes et les partenaires qui ont permis cette acquisition structurante et stratégique pour Air Austral et son avenir. C’est pour la compagnie un investissement fondamental et responsable. L’Airbus A220-300 nous ouvre de nouveaux horizons. C’est l’appareil qu’il nous fallait pour confirmer notre position d’avant-garde dans l’océan Indien, tout en maintenant des perspectives de rentabilité durable. Son niveau de confort et ses performances nous permettent un bond incontestable d’efficience tant opérationnelle qu’environnementale. Notre desserte régionale prend un nouvel élan. Nous sommes impatients de pouvoir faire découvrir à nos clients cette nouvelle expérience de voyage, dès que la situation sanitaire le permettra. Plus que jamais, nous sommes parés pour la reprise."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à Air Austral qui vient rejoindre la famille des clients et opérateurs d'A220, famille qui ne cesse de s’agrandir. L’A220 permettra à Air Austral de développer davantage son marché domestique et régional dans l'océan Indien grâce à cet appareil très efficace tandis que les passagers apprécieront l'expérience du voyage dans sa cabine spacieuse, lumineuse et moderne."





