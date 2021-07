Air Austral reprend ses vols entre La Réunion et Maurice

Article publié le 12 juillet 2021 par David Dagouret

Dès le 16 juillet prochain, la compagnie française relancera cette ligne deux fois par semaine.

Le gouvernement Mauricien a annoncé la réouverture progressive des frontières de son île sœur avec une première phase à compter du 15 juillet prochain et ce jusqu'au 30 septembre. Ainsi, Air Austral a annoncé la reprise de sa liaison entre La Réunion et Maurice. À compter du 16 juillet 2021, la compagnie proposera 2 rotations hebdomadaires chaque lundi et vendredi opérées en ATR 72-500.

