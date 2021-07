Air Canada relance sa liaison entre Paris et Toronto

Article publié le 27 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie canadienne relance cette ligne à partir du 3 août prochain.

Air Canada a annoncé la réouverture de sa liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Toronto. Dans un premier temps, cette ligne sera effectuée trois fois par semaine en Boeing 787-9 Dreamliner. La fréquence sera portée graduellement à 1 vol quotidien dès le 1er novembre 2021. L’offre de la compagnie canadienne au départ de Paris (CDG) sera alors identique à la situation Pré-Covid-19.

Les horaires seront les suivants :

Vol AC873 départ de Paris à 13:00, arrivée à Toronto à 15:00 (heure locale) mardi, vendredi, dimanche jusqu’au 5 septembre; mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche à partir du 7 septembre et quotidien à partir du 1er novembre 2021.

Vol AC872 départ de Toronto à 19h20 (heure locale), arrivée à Paris 08:25 (+1 jour) lundi, jeudi, samedi jusqu’au 4 septembre ; lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi à partir du 6 septembre et quotidien à partir du 1er novembre 2021.

En outre, depuis le mardi 26 juillet, Air Canada opère de nouveau depuis le terminal 2A de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle où elle dispose en son sein de son propre salon baptisé Feuille d’érable réservé aux passagers Classe Affaires.

Hors contexte dû à la crise sanitaire, Air Canada dessert 7 villes françaises : Paris, Bordeaux, Fort-de-France, Lyon, Marseille, Nice, Pointe-à-Pitre. Elle opère jusqu’à 40 vols hebdomadaires vers les plateformes de correspondance de Montréal, Toronto, Vancouver. Elle prévoit toujours d’ouvrir la liaison Toulouse-Montréal (dont le lancement était initialement prévu le 5 juin 2020), et ce, dès que les conditions seront à nouveau réunies.

Mark Galardo, premier vice-président – Planification du réseau et Gestion du chiffre d’affaires d’Air Canada a déclaré : "Alors que les restrictions de voyage s’assouplissent partout, nous sommes déterminés à rebâtir notre réseau international et à continuer, en tant que transporteur d’envergure mondiale, de relier le Canada au monde. Les Français sont impatients de voyager de nouveau au Canada, et nous sommes prêts à réunir les clients et leurs proches. Nos vols entre Paris (CDG) et Toronto (YYZ) donnent accès à des correspondances pratiques avec nos liaisons au Canada et aux États-Unis via notre plaque tournante de Toronto Pearson. Grâce aux protocoles de biosécurité du programme Air Canada SoinPropre+ à l’avant-garde de l’industrie, Air Canada démontre que votre santé et votre sécurité sont sa priorité absolue. Nous constatons l’enthousiasme du public pour les voyages en avion et nous avons hâte d’accueillir nos clients à bord."





