Air Caraïbes annonce la reprise de ses vols vers la République Dominicaine et Haïti

Article publié le 2 juillet 2021 par David Dagouret

Ces liaisons ont été relancées depuis le 19 juin vers Punta Cana et le 21 vers Port-au-Prince.

Air Caraïbes a annoncé la reprise de ses liaisons depuis Paris-Orly vers Punta Cana depuis le 19 juin 2021 et vers Haïti depuis le 21 juin 2021, à la suite de l’assouplissement des restrictions de voyage.



Depuis le 19 juin, Air Caraïbes a relancé la liaison Paris-Orly <> Punta Cana à l’occasion de la saison estivale. Ses passagers pourront ainsi bénéficier du programme de vols suivant :



1 vol A/R direct le samedi :

Aller : ORY 11H30 à PUJ 14H40

Retour : PUJ 17H00 à ORY 07H25+1



1 vol le lundi et le mercredi avec une escale à Port-au-Prince à l’aller et direct au retour :

Aller : ORY 09H25 à PAP 13H05 // PAP 14H30 à PUJ 15H35

Retour : PUJ 17H50 à ORY 08H30+1



1 vol A/R direct le mardi à compter du 27 juillet 2021 :

Aller : ORY 11H30 à PUJ 14H10

Retour : PUJ 16H30 à ORY 06H55+1



La desserte entre Paris-Orly et Port-au-Prince est relancée depuis le 21 juin. A raison d’un vol le lundi et le mercredi directs à l’aller et avec une escale à Punta Cana au retour :



Aller : ORY 09H25 à PAP 13H05

Retour : PAP 14H30 à PUJ 15H35 // PUJ 17H50 à ORY 08H30+1



Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes, a déclaré : "La reprise de ces deux destinations, en plus de notre offre vers les Antilles, sont de bons signaux pour l’été. La saison estivale annonce une très bonne dynamique pour la compagnie ; une dynamique qui manquait tant à nos équipes et à nos passagers. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer ces vols aux prix attractifs et cela toujours dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur."





