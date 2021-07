Air France : le premier A220 sort de peinture (vidéo)

Article publié le 26 juillet 2021 par David Dagouret

Ce premier Airbus A220 devrait être livré en septembre prochain.

Le premier Airbus A220 destiné à Air France vient de sortir des ateliers de peinture d’Airbus à Mirabel, près de Montréal, où il arbore les couleurs de la compagnie nationale française. Ce premier appareil, qui sera immatriculé F-ZHUA, msn 55134, sera livré à Air France en septembre prochain. Il s'agira donc du premier des 60 Airbus A220-300 qu'Air France a commandés pour remplacer ses Airbus A318 et A319 sur les vols courts et moyen-courriers.

Avant de rejoindre Paris et de rentret en service l’avion sera soumis à une série de tests au sol et en vol. A son arrivée, il sera utilisé pendant plus d’un mois pour former les personnels navigants de la compagnie, dont certains ont débuté dès l’été dernier le processus dit de "qualification de type".

En septembre dernier, 8 pilotes instructeurs ont ainsi suivi un programme de formation théorique et pratique de 8 semaines au centre de formation d’Airbus à Montréal. Ils forment actuellement leurs collègues - dont 28 autres instructeurs qui complètent l’équipe de lancement pilotes - au moyen notamment d’un simulateur de vol FFS (Full Flight Simulator) monté sur vérins et installé au centre de simulation d’Air France à Paris-Charles de Gaulle. Une fois le premier appareil livré à Air France, cette formation sur simulateur sera complétée par environ 20 vols en conditions réelles, en vue de l’obtention de la qualification de type A220-300. À terme, près de 700 pilotes d’Air France seront qualifiés sur cet appareil.

La même logique de noyau dur est appliquée pour les équipages de cabine, avec 14 hôtesses et stewards formés à Zurich entre septembre et décembre 2020. Ces derniers finalisent actuellement la rédaction des manuels et contenus de formation qu’ils seront eux-mêmes en charge de dispenser à compter de septembre 2021. Un groupe de 37 hôtesses et stewards a été sélectionné et formé par le noyau dur pour compléter la formation pratique en vol des équipages de cabine dès la mise en ligne de l’A220. Enfin, deux maquettes de portes d’A220 ont été mises en service à l’AFCA (Air France Crew Academy) de Paray Vieille-Poste, près de Paris-Orly, pour former à terme environ 2500 hôtesses et stewards.

L’Airbus A220 d’Air France pourra accueillir 148 passagers dans une cabine configurée en 3-2. Pour voir la vidéo, cliquer sur l'image :

