Airbus livre le premier A350 depuis son centre en Chine

23 juillet 2021

Cet appareil a été livré à la compagnie China Eastern Airlines.

Airbus a livré le premier A350 depuis son centre de finition et de livraison de Tianjin, en Chine. Cet Airbus A350-900, immatriculé B-323H, msn 452, a été livré à la compagnie chinoise, China Eastern Airlines, le plus grand opérateur Airbus d'Asie et le deuxième au monde. A la fin juin 2021, China Eastern Airlines exploitait une flotte Airbus de 413 appareils, dont 349 appareils de la famille A320, 55 appareils de la famille A330 et neuf appareils A350.

Le centre de Tianjin a été inauguré en septembre 2017 pour les A330. Puis, lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en 2019, un protocole d'accord a été signé pour étendre sa production aux avions A350.

