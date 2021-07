Amadeus lance la vente de voyages plus complexes via NDC avec United Airlines

Article publié le 23 juillet 2021 par David Dagouret

Cet accord pluriannuel permettra aux vendeurs de voyages d'accéder à des offres groupées de contenu NDC.

Amadeus et United Airlines ont annoncé avoir renouvelé leur accord de distribution. L'accord prévoit l'ajout du contenu NDC de United, qui sera mis à la disposition des agences de voyage et des entreprises du monde entier dans le courant de l'année via Amadeus Travel Platform.

La NDC apporte aux clients de nouvelles possibilités avec un plus grand choix et un contenu personnalisé, mais aussi des capacités et des services sur davantage de canaux de vente de voyages. United proposera des services auxiliaires compatibles avec le système NDC, des prestations offrant des avantages supplémentaires aux clients, ainsi qu'une tarification dynamique (continuous pricing) pour les agences compatibles avec le système NDC qui réservent des voyages sur des vols United. Des services supplémentaires seront également proposés pour automatiser l'interaction avec le client

Glenn Hollister, Vice President of Sales Strategy and Effectivness at United Airlines a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour United qui offre une meilleure expérience d'achat, de contenu et de service à ses clients grâce à la NDC. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Amadeus afin de créer une expérience d'achat unique avec des offres groupées de contenus nouvelles et différenciées via Amadeus Travel Platform."

Javier Laforgue, Executive Vice President, Airlines Distribution, Amadeus a déclaré : "C'est une période passionnante pour Amadeus, car United rejoint la liste des compagnies aériennes partenaires qui seront mises en ligne cette année, avec des offres compatibles NDC et un service via notre vaste réseau de vendeurs de voyage. Alors que l'industrie continue de se relever de la pandémie, nous entrevoyons un avenir prometteur pour la distribution de voyages, car la NDC progresse vers une adoption mondiale."





