Binter inaugure ses lignes françaises

Article publié le 7 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie espagnole a lancé trois nouvelles liaisons depuis Lille, Marseille et Toulouse vers les îles Canaries.

Binter a inauguré le 1er, 2 et 3 juillet dernier ses nouvelles lignes françaises entre Lille, Marseille, Toulouse et Grande Canarie. Ces nouvelles liaisons seront assurées cinq fois par semaine.



Tous les lundis et jeudis, un avion décollera des Canaries à 10h45 et atterrira à Lille à 15h55. A 16h40 ces mêmes jours, un appareil partira de l’Aéroport de Lille-Lesquin et se posera à Grande Canarie à 20h00.



Pour Toulouse, chaque mardi, un vol partira des Canaries à 10h30 pour atterrir à Toulouse-Blagnac à 14h45. A 15h45, un avion fera le trajet inverse pour atterrir à Grande Canarie à 18h20. De plus, chaque samedi un départ aura lieu des Canaries à 11h à destination de Toulouse. A 16h15, un avion décollera de Toulouse pour une arrivée prévue à Grande Canarie à 18h50.



Enfin, Marseille bénéficiera d’une connexion par semaine : tous les vendredis, un avion s’envolera des Canaries à 10h30 et atterrira à Marseille à 15h05. A 16h10, un vol effectuera le trajet retour pour une arrivée à l’aéroport de Grande Canarie à 19h00.



Fernando Morales de Armas, Area Manager chez Binter a déclaré : "Ces nouvelles liaisons représentent l’aboutissement d’une stratégie de développement sur le marché français en cohérence avec notre volonté d’améliorer la connectivité entre les Iles Canaries et l’Europe et plus particulièrement la France. Nous sommes très fiers et enthousiastes à l’idée de pouvoir proposer cette nouvelle offre aux passagers français, qui pourront désormais bénéficier d’un accès renforcé à l’archipel."





