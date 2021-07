Boeing annonce ses résultats du deuxième trimestre 2021

Article publié le 30 juillet 2021 par David Dagouret

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 17,0 milliards de dollars.

Boeing a annoncé ses résultats du deuxième trimestre de l'année 2021. Ainsi, au deuxième trimestre 2021, le constructeur américain a réalisé un chiffre d’affaires de 17,0 milliards de dollars, tiré par une augmentation du chiffre d’affaires et des services de la division Aviation Commerciale (BCA). Le bénéfice par action GAAP de 1,00 dollar et le bénéfice par action non-GAAP de 0,40 $ reflètent essentiellement l’augmentation du volume des activités de la division BCA et la baisse des dépenses au cours du trimestre. Boeing a généré un cash-flow opérationnel de (0,5) milliard de dollars.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Nous avons accompli d’importants progrès au cours du deuxième trimestre en mettant l’accent sur la stabilité dans l’ensemble de nos activités et la transformation de nos opérations pour le futur. Tandis que notre marché commercial poursuit son redressement, nous suivons attentivement l’évolution du nombre de cas de COVID-19, la progression des programmes de vaccination et la situation du commerce international qui représentent des indicateurs de stabilité clés pour notre industrie. Tout en continuant notre préparation dans l’optique d’une solide reprise, nous demeurons pleinement engagés en faveur de la sécurité et de la qualité, et investissons en faveur de nos employés, de nos produits et de notre technologie. Je suis fier de la résilience et de l’engagement dont nos équipes font preuve pour regagner la confiance, améliorer nos performances et répondre aux attentes de nos clients dans les secteurs de l’aviation commerciale, de la défense, de l’espace et des services."





