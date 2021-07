Cathay Pacific déploie l’Airbus 321neo sur son réseau court-courrier

Article publié le 23 juillet 2021 par David Dagouret

Le premier vol commercial décollera le 4 août prochain de Hong Kong vers Shanghai.

L'Airbus 321neo de Cathay Pacific entrera en service le 4 août 2021 lors de son vol inaugural reliant Hong Kong à Shanghai (Pudong). La compagnie hongkongaise prévoit de déployer ce nouvel appareil sur ses vols vers Guangzhou, Hangzhou, Nanjing, Qingdao, Kaohsiung et Taipei depuis son hub de Hong Kong au mois d’août.

Cathay Pacific a déjà pris livraison de quatre A321neo et en recevra deux autres au cours du second semestre 2021, pour un total de 16 A321neo dans sa flotte d'ici la fin de l’année 2023. L'avion dispose de 202 sièges : 12 en Classe Affaires et 190 en Classe Économique.

Augustus Tang, PDG de Cathay Pacific, a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux de voir notre A321neo nouvelle génération prendre son envol pour la première fois le mois prochain alors que nous continuons d'ajouter de nouveaux vols passagers dans la région. L'A321neo monocouloir est le plus récent ajout à notre flotte et a été conçu et équipé d’une multitude de nouvelles fonctionnalités qui offriront à nos clients l'expérience court-courrier la plus agréable au monde. Nous sommes impatients de déployer l'A321neo sur nos routes régionales et d'accueillir nos clients à son bord."

