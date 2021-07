Cathay Pacific : nouvelle Directrice Régionale pour l'Europe du Sud

Article publié le 7 juillet 2021 par David Dagouret

Maggie Wong est nommée à ce poste et s'occupera des opérations de la compagnie en France, Italie et Espagne.

Cathay Pacific a nommé Maggie Wong en tant que nouvelle Directrice de la zone Europe du Sud couvrant la France, l'Italie et l'Espagne et elle sera basée à Paris. Elle a rejoint Cathay Pacific en 2008 et a depuis occupé divers postes dans le fret, les opérations aéroportuaires, le marketing et les programmes de fidélisation dans le secteur.



Maggie Wong était responsable de la gestion des services aéroportuaires et des opérations au sol au sein du hub de Cathay Pacific à Hong Kong. Elle a également occupé divers postes sur les marchés étrangers pour Cathay Pacific, notamment Marketing & Loyalty Manager aux États-Unis, Port Manager à Cebu aux Philippines et à Penang en Malaisie. Elle a soutenu le bureau régional de l'Asie du Sud-Est à Singapour et a travaillé au siège social de la Division Cargo à Hong Kong.



Maggie Wong a déclaré : "Je crois fermement que le développement des campagnes de vaccination est source d’espoir et de nouvelles perspectives pour des millions de personnes dans le monde. Avec la résilience des Français, des Italiens et des Espagnols ainsi que le soutien continu de nos clients et partenaires commerciaux, je suis sûre que tous les efforts déployés jusqu'à présent par les acteurs de l'industrie contribueront à ouvrir une nouvelle page pour des voyages internationaux plus sereins et en toute sécurité. C'est dans un esprit de progrès et d'initiatives que nous sommes prêts à organiser la reprise de nos opérations. Nous assistons ces derniers mois à une réouverture progressive des couloirs aériens entre l'Europe du Sud et le reste du monde. Je suis ravie de soutenir mes collaborateurs français, italiens et espagnols dans cette période de reprise des voyages et suis impatiente, tout comme nos équipes, nos passagers et nos partenaires commerciaux, de voir le retour de nos appareils Cathay Pacific dans les aéroports de Milan, Rome, Paris, Madrid et Barcelone."





