Cathay Pacific teste le pass sanitaire numérique

Article publié le 28 juillet 2021 par David Dagouret

Ce teste a été effectué avec l'application CommonPass.

Cathay Pacific a testé le pass sanitaire numérique sur deux vols d'essais grâce à des passagers volontaires voyageant entre Hong Kong et Singapour à l'aide de l'application CommonPass. Cathay Pacific est la première compagnie aérienne à réaliser un essai avec CommonPass tenant compte à la fois des tests et des dossiers de vaccination. C'est également la première compagnie aérienne d’Asie-Pacifique à tester l'utilisation des dossiers de vaccination officiels avec des passagers dans un environnement réel.

Les passagers volontaires ont utilisé leurs dossiers personnels de vaccination et/ou de test PCR COVID-19 avant le départ pour créer des pass sanitaires numériques avec l'application CommonPass. Ceux du vol CX691 qui a décollé de Hong Kong à Singapour le 6 juillet, ont utilisé le code de vaccination du gouvernement de Hong Kong (généré à l'aide de l'application iAM Smart). Ceux du vol CX690 qui a décollé de Singapour à destination de Hong Kong le 15 juillet, ont utilisé le résultat du test PCR HealthCerts de Singapour. La plateforme a interprété et validé ces enregistrements en tenant compte des règles de voyage pour les itinéraires des passagers, produisant ainsi un pass sanitaire numérique qui montrait leur éligibilité à voyager.

Les premières réactions des passagers ont indiqué que CommonPass était facile à installer et à utiliser, la grande majorité déclarant qu'ils seraient disposés à utiliser des pass sanitaires numériques à l'avenir. L'objectif à plus long terme est que ces pass numériques remplacent les documents papier.

Vivian Lo, General Manager Customer Experience and Design, a déclaré : "Nous nous efforçons en permanence d'offrir une expérience transparente à nos clients alors qu'ils voyagent dans un monde complexe, fait d'exigences d'entrée aux frontières et de certifications sanitaires. Nous pensons que l'utilisation de ces pass peut considérablement réduire les incertitudes liées aux voyages, tout en offrant plus de confort et de confiance à nos clients. Ces essais ouvriront la voie à la réouverture de nos routes internationales, tandis que la collaboration avec nos partenaires nous a permis de démontrer à nos pairs dans l'industrie et aux autorités frontalières, la fonctionnalité des pass sanitaires numériques."

Jennifer Zhu Scott, présidente exécutive du Commons Project a déclaré : "Les dossiers de vaccination sont devenus essentiels pour rouvrir en toute sécurité les voyages internationaux. En tant que partenaire depuis le premier jour, Cathay Pacific a une fois de plus été pionnière en étant la première compagnie aérienne à mener à bien des essais bidirectionnels au cours desquels les clients ont utilisé CommonPass pour générer un pass sanitaire numérique avec leurs tests et leurs dossiers de vaccination à partir des registres officiels locaux. L'expertise approfondie de l'équipe de Cathay Pacific, sa résilience et son esprit d'innovation est une valeur ajoutée considérable à l'effort mondial de « The Commons Project » pour faciliter une réouverture en toute sécurité en permettant aux individus de contrôler et de gérer leurs données de santé. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Cathay Pacific au profit des clients de la compagnie du monde entier."





