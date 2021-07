Concours de STOL 2021 (photos)

Article publié le 15 juillet 2021 par David Dagouret

Cette compétition s'est déroulée à l'aérodrome de Belmont St Affrique.

Les 3 & 4 juillet 2021 s'est déroulé la 2e compétition STOL (​Short Take-off and Landing aircraft) à l'aérodrome de Belmont St Affrique dans l'Aveyron. Le but de la compétition STOL est d'effectuer des décollages et des atterrissages courts. Les distances sont ensuite additionnées pour arriver au classement de la compétition.

les résultats par catégorie pour l'édition 2021 sont les suivants :

Catégorie Multiaxe :

Eric Grare Jean-Daniel Roman Didier Fraysse

Catégorie Autogire :

Christophe Merle Didier Garcia Thierry Drieu

Catégorie Pendulaire :