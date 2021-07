Condor commande des Airbus A330neo

Article publié le 30 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie allemande choisit l'A330neo pour renouveler sa flotte.

La compagnie aérienne allemande, Condor Flugdienst GmbH, a annoncé avoir signé un accord avec Airbus pour l'acquisition d'Airbus A330neo. Ces appareils serviront à renouveler sa flotte long-courrier et la compagnie prévoit de mettre en service 16 appareils d'A330neo. Le protocole d'accord signé entre Condor et le constructeur européen prévoir l'achat de sept Airbus A330neo et la compagnie a l'intention de louer neuf autres appareils.

La compagnie exploitera l'A330neo sur son réseau international long-courrier vers l’Amérique, l'Afrique, les Caraïbes et l'Asie.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Condor excelle dans l'exploitation rentable de nombreuses liaisons qu'aucun autre transporteur n'est en mesure de faire. Nous sommes fiers de voir une compagnie aérienne aussi exigeante que Condor choisir notre A330neo, un appareil doté des dernières technologies, pour construire l'avenir de sa flotte de gros-porteurs dans sa quête incessante des coûts d'exploitation les plus bas et du confort des passagers. En exploitant côte à côte l'A320 et l'A330neo, la compagnie aérienne bénéficiera de toutes les économies générées par les similarités qu'offrent ces deux produits haut de gamme, intégrant la flexibilité pour aborder les marchés nouveaux et existants avec l'avion de la bonne taille et avec la bonne efficacité. L'A330neo a une fois de plus remporté la compétition, comme il l'a fait dans la grande majorité des évaluations face à la concurrence ces trois dernières années. La décision de Condor de moderniser sa flotte long-courrier avec des A330neo constituera également une nouvelle référence sur la trajectoire de la compagnie vers des vols plus durables. Nous remercions et félicitons Condor d'avoir confirmé la compétitivité de l'A330neo."

Ralf Teckentrup, PDG de Condor, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être le client de lancement allemand de l'A330neo. Grâce aux dernières technologies et à l'efficacité maximale de cet appareil, nous décollerons avec notre nouvel avion à partir de l'automne 2022 en affichant une consommation de carburant de seulement 2,1 litres par passager aux 100 kilomètres. Avec cette valeur, nous sommes à l'avant-garde en Allemagne et, en tant que compagnie aérienne de loisirs la plus populaire, nous continuerons régulièrement à entremêler les thèmes de la durabilité et des vacances. À bord, nos clients peuvent s'attendre à bénéficier des plus hauts niveaux de confort dans une toute nouvelle classe Affaires, une classe Premium Economy et une classe Economy. Nous nous réjouissons de nos nouveaux avions et de la coopération fructueuse avec Airbus, un partenaire fort à nos côtés. L'Airbus A330neo est un véritable avion de nouvelle génération, intégrant les dernières technologies de l'A350, avec la rentabilité de l'A330 et la similarité des Airbus. Équipé de l'étonnante cabine Airspace, l'A330neo offre une expérience unique aux passagers, débordant des derniers systèmes de divertissement et de connectivité en vol."

