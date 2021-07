Corsair lance une liaison entre Bordeaux et Pointe-à-Pitre

Article publié le 30 juillet 2021 par David Dagouret

A partir du 19 décembre 2021, la compagnie française desservira la Guadeloupe en vols directs depuis l'aéroport de Bordeaux.

Corsair a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne directe entre l'aéroport de Bordeaux et Pointe-à-Pitre. A partir du 19 décembre prochain et ce jusqu'au 1er mai 2022, la compagnie française offrira donc un vol par semaine tous les dimanches entre Bordeaux et la Guadeloupe.

Le vol aller décollera de Bordeaux à 15h50 et arrivera à Pointe-à-Pitre à 19h30.

Le vol retour quant à lui partira de Pointe-à-Pitre à 21h45 et arrivera à 11h00 à l’aéroport de Bordeaux (à J+1, soit le lundi).

Thierry Couloumiès, Président du directoire de l’Aéroport de Bordeaux, a déclaré : "Nous sommes ravis d’accueillir sur le tarmac bordelais la compagnie long-courrier Corsair. Cette desserte de la Guadeloupe permet d’offrir un accès facile à une nouvelle destination française lointaine depuis Bordeaux. Elle offre une opportunité d'une magnifique évasion ensoleillée aux Néo-Aquitains en plein hiver, avec la simplicité d’un vol direct et d'un tarif attractif. Cette ligne est également une opportunité fantastique pour développer les échanges économiques entre les Antilles et notre région, dont la communauté antillaise est l’une des plus importantes de France."

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a quant à lui déclaré : "Ce lien direct de Bordeaux vers Pointe-à-Pitre, après avoir facilité l'accès aux Antilles également aux départs de Lyon et de Nantes, conforte notre développement des dessertes depuis les grandes villes de la métropole. Corsair montre une nouvelle fois sa volonté de diversifier les dessertes vers les Outre-mer afin d’offrir plus de choix à ses clients, contribuer au développement touristique et faciliter la continuité territoriale pour les Domiens."





