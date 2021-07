Crash d'un Antonov An-26 en Russie

Article publié le 6 juillet 2021 par David Dagouret

Aucun survivant parmi les 28 personnes à bord.

Un Antonov An-26 de Petropavlovsk-Kamchatskoe Aviation Enterprise s'est écrasé ce mardi 6 juillet 2021 dans l'est de la Russie. L'appareil était un Antonov 26B-100, immatriculé RA-26085, msn 12310 et était âgé de 39 ans. L'avion opérait le vol PTK251 entre Petropavlovsk-Kamtchatski et Palana.

A bord de l'appareil russe se trouvaient un total de 28 personnes, 22 passagers et six membres d'équipages.

Juste après la perte du signal de l'aéronef, le gouvernement russe a dépêché des secours et ont retrouvés des débris de l'avion, confirmant qu'aucun passager n'avait survécu.

Une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances qui ont amené à ce drame.

