Dassault livre le premier Rafale à la Grèce

Article publié le 24 juillet 2021 par David Dagouret

Le 21 juillet 2021, la cérémonie de livraison du premier Rafale pour la Hellenic Air Force (HAF) s'est tenue au centre d'essais en vol de Dassault à Istres.

Dassault Aviation a annoncé avoir livré le 21 juillet dernier le premier Rafale destiné à la Grèce. La cérémonie de livraison s'est tenue au centre d’essais en vol de Dassault Aviation à Istres en compagnie d'Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation et de M. Nikolaos Panagiotopoulos, ministre grec de la Défense Nationale.

Cette première livraison intervient six mois après la signature du contrat d’acquisition de 18 Rafale. Ce premier appareil, ainsi que les cinq suivants en provenance de l’Armée de l’Air et de l’Espace française, formeront les pilotes et techniciens de la Hellenic Air Force (HAF) en France, avant d’être déployés sur la base aérienne de Tanagra.

Un premier groupe de pilotes HAF, déjà formés depuis plusieurs mois par l’Armée de l’Air et de l’Espace française, et 50 techniciens HAF rejoindront le Centre d’Entraînement à la Conversion (CTC) de Dassault Aviation à Mérignac, en France, pour poursuivre leur formation.

Eric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "Après le Mirage F1 en 1974, le Mirage 2000 en 1985 et le Mirage 2000-5 en 2000, le Rafale porte fièrement les couleurs de l’armée de l’air grecque. Le Rafale est un changeur de jeu stratégique pour la HAF et jouera un rôle actif en assurant le leadership de la Grèce en tant que grande puissance régionale. Je tiens à réaffirmer notre engagement total pour le succès du Rafale en Grèce."





