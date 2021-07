easyJet inaugure des nouvelles lignes

Article publié le 15 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie orange a lancé deux liaisons depuis Paris-Orly.

easyJet a inauguré deux nouvelles lignes au départ de sa base de Paris-Orly.



Ainsi, la compagnie low-cost a lancé le 05 juillet dernier, une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Montpellier. Cette liaison sera opérée à raison de 4 vols par semaine le lundi, mercredi, vendredi et dimanche et ce jusqu'au 5 septembre prochain.



La seconde ligne inauguré au départ de Paris-Orly et celle vers Biarritz. Cette nouvelle liaison a également été lancée le 5 juillet dernier et sera opérée jusqu'au 05 septembre prochain à raison de 4 vols par semaine le lundi, mercredi, vendredi et dimanche.

