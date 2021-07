easyJet inaugure sa ligne Paris Charles de Gaulle - Kalamata

Article publié le 23 juillet 2021 par David Dagouret

easyJet a annoncé le 21 juillet, le lancement de sa nouvelle ligne saisonnière entre Paris-Charles de Gaulle et Kalamata (Grèce). Cette ligne en Paris CDG et Kalamata sera opérée à raison de 2 vols par semaine, le mercredi et le dimanche entre le 21 juillet et le 05 septembre prochain.

