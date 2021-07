easyJet lance une nouvelle ligne entre Paris et la Crète

Article publié le 6 juillet 2021 par David Dagouret

Cette nouvelle liaison vers La Canée sera lancée dès le mois d'août prochain.

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Paris Charles-de-Gaulle et La Canée, en Crète. Cette nouvelle liaison de la compagnie orange sera opérée à raison de deux vols par semaine (le mercredi et le dimanche) à partir du 1er août 2021 et jusqu'au 05 septembre 2021.

La Canée s'ajoute aux destinations grecques déjà desservies par easyJet depuis Paris à savoir : Héraklion (Crète), Corfou depuis Paris-CDG, Athènes et Rhodes depuis Paris-Orly et enfin Mykonos depuis Paris CDG et Paris-Orly. La nouvelle ligne entre Paris-CDG et Kalamata démarrera également mi-juillet.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager pour retrouver leur famille, passer quelques jours entre amis ou encore partir à la découverte de nouvelles destinations. La Canée est une ville encore méconnue de la Crète qu'il sera possible de découvrir dès cet été. Il s'agit de notre sixième destination grecque au départ de Paris. Pour les Parisiens désireux de voyager en France, nous venons de relancer nos lignes entre l’aéroport d’Orly et les villes de Biarritz et Montpellier : ils pourront ainsi s’échapper facilement au sein de l’Hexagone et profiter des charmes de ces deux destinations prisées."





