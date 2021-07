Emirates reprend ses liaisons vers l'île Maurice

Article publié le 9 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne assurera deux vols hebdomadaires vers l'île Maurice à partir du 15 juillet.

Emirates a annoncé la reprise des vols passagers vers l'île Maurice cet été, avec deux vols hebdomadaires à partir du 15 juillet. Afin de répondre à la demande de ses clients, la compagnie aérienne annonce également le déploiement de l'Airbus A380 à destination de l'île Maurice à partir du 1er août.



Emirates opère ses vols vers l'île Maurice les jeudis et les samedis. À compter du 15 juillet, la ligne sera desservie par un Boeing 777-300ER, et dès le 1er août, par l'A380 d'Emirates. Le vol EK701 d'Emirates partira de Dubaï à 2h35 et arrivera à l'île Maurice à 9h10 heure locale. Le vol retour sera assuré les vendredis et les dimanches. Le vol EK704 quittera l'île Maurice à 23h10 pour atterrir à Dubaï à 5h45, heure locale, le jour suivant.



Du 15 juillet au 30 septembre 2021, l'île Maurice ouvrira ses frontières aux voyageurs et aux ressortissants mauriciens vaccinés. Les voyageurs entièrement vaccinés pourront profiter “d’un séjour à l’hôtel” et choisir parmi une longue liste d'hôtels agréés dans toute l'île.



À partir du 1er octobre, l'île Maurice va accueillir les voyageurs entièrement vaccinés pour explorer l'île librement et sans aucune restriction.

Sur le même sujet