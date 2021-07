Emirates rouvre son salon Première Classe à Dubaï

Article publié le 7 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne a rouvert son salon pour répondre à la demande.

Emirates a rouvert son salon Première Classe situé dans le Hall B de l'aéroport international de Dubaï (DXB) afin de répondre à l’augmentation des clients voyageant en Première Classe depuis et via le hub d'Emirates. Emirates continue également à exploiter son salon Classe Affaires au sein du Hall B, ouvert depuis juillet 2020 pour les voyageurs de Première Classe et de Classe Affaires, ainsi que pour les membres Skywards éligibles.



Emirates propose dans son salon Première Classe divers prestations tels qu’un soin du visage offert au Timeless Spa, des services gratuits chez Shoeshine by Mr Cobbler, quatre millésimes de champagne à déguster au bar Moët & Chandon, des offres spéciales chez le détaillant de vins et spiritueux de luxe Le Clos, et des blends de thé en édition limitée proposés par Dilmah Tea. Les clients de la Première Classe peuvent profiter d'un nouveau menu comprenant plus de 55 plats individuels élaborés par les chefs d’Emirates Flight Catering.

Sur le même sujet