French bee annonce l’ouverture de sa ligne vers New York

Article publié le 4 juillet 2021 par David Dagouret

Le Groupe Dubreuil lancera sa ligne Paris-Orly - New York le 14 juillet 2021.

La compagnie desservira dés cet été, l’aéroport Newark Liberty International à New York avec trois vols directs par semaine en juillet puis quatre vols directs par semaine en août, les lundi, jeudi, samedi et dimanche, tous opérés en Airbus A350-900. A court terme, la compagnie opérera un vol quotidien. Le lancement initial de la ligne Paris-Orly - New York était programmé pour le 10 juin 2020, où Aeroweb-fr.net devait découvrir mais ce lancement a été repoussé en raison de la crise sanitaire.

Muriel Assouline, Directrice Générale de French bee a déclaré : "New York est une destination attractive et très demandée. Nous sommes impatients d’ouvrir cette route et de permettre à nos passagers de découvrir ou redécouvrir cette ville mythique. Sur cette ligne, nous sommes convaincus que le prix reste un facteur décisif. Grâce à notre modèle et aux performances inégalées de notre flotte d’A350-900, nous sommes en capacité d’offrir des vols à des prix extrêmement compétitifs et toujours dans des conditions de confort optimales. Nous sommes prêts à relever le challenge concurrentiel de cette ligne Paris-New York !"





