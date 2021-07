French bee s'envole enfin vers New York

Article publié le 16 juillet 2021 par David Dagouret

Le premier vol commercial a eu lieu le 14 juillet dernier.

French bee a réalisé son premier vol commercial entre Paris et New York. Cette liaison devait être lancé en juin 2020 mais à cause de la pandémie du coronavirus, l'ouverture de cette ligne avait été reportée.

C'est donc le 14 juillet dernier que l'Airbus A350, F-HREV a décollé de l'aéroport de Paris-Orly à 18h52 et s'est posé à l'aéroport de Newark à 20h16 (heure locale) le 14 juillet. A bord de l'appareil étaient présents 108 passagers et près de 10,5 tonnes de fret.

La compagnie du groupe Dubreuil, desservira cet été, l’aéroport Newark Liberty International à raison de trois vols directs par semaine en juillet puis quatre vols directs par semaine en août, les lundi, jeudi, samedi et dimanche, tous opérés en Airbus A350-900. A court terme, la compagnie souhaite opérer un vol quotidien en direction de Newark.

Depuis l'aéroport de Paris Orly, French bee devient la deuxième compagnie aérienne, encore en activité, à desservir l'aéroport de Newark après le transporteur "La Compagnie". Rappelons que la compagnie "Level" avait opéré cette liaison entre 2018 et 2020.

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee a déclaré : "Nous sommes convaincus que les tarifs très attractifs, le confort de nos avions neufs dotés des dernières technologies et notre offre de voyage sur mesure séduiront autant les voyageurs français qu’américains. French bee propose des tarifs extrêmement avantageux, avec pour ambition de rendre les destinations lointaines plus accessibles. Le tarif d’appel pour découvrir New York depuis Paris est aujourd’hui à 139€ l’aller-simple."

Muriel Assouline, Directrice générale de French bee a déclaré : "La flotte de French bee est composée aujourd’hui de quatre A350-900 et nous recevrons d’ici 2022, deux nouveaux A350-1000 flambants neufs. Cette flotte permet à French bee d’être une des compagnies françaises long courrier la plus efficace technologiquement avec des appareils qui présentent des qualités environnementales majeures permettant de réduire considérablement leur empreinte carbone."

