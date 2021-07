La Compagnie de retour à Nice

Article publié le 6 juillet 2021 par David Dagouret

Le 03 juillet dernier, la compagnie a relancé sa ligne entre Nice et New-York

La Compagnie, opérateur entièrement classe affaires, a repris ses vols depuis Nice vers New-York. Ainsi, La Compagnie est donc de retour sur le tarmac de l'aéroport de Nice Côte d'Azur après une année d'abscence à cause de la pandémie du coronavirus. En 2019, La Compagnie opérait jusqu'à 5 vols par semaine. Désormais, la compagnie aérienne française opérera 3 vols hebdomadaires ente New-York et Nice du 02 juillet au 27 septembre prochain.

David Lisnard, Président du CRT Côte d'Azur France a déclaré : "Notre destination Côte d’Azur France est à nouveau reliée en direct au continent américain. Je me réjouis de la reprise de cette ligne et de ce premier vol inaugural complet, témoignage des liens uniques entre la Côte d’Azur et les Etats-Unis, à l’issue de cette crise inédite. Par la campagne de conversion menée par le CRT Côte d’Azur France, ses partenaires et La Compagnie, nous démontrons une nouvelle fois la réactivité, l’efficacité et l’adaptabilité de notre plan d’actions et de promotion face aux évolutions de marchés pour relancer notre destination et soutenir nos professionnels du tourisme grâce au retour de la fréquentation internationale long courrier. Bienvenue enfin aux nouveaux visiteurs américains !"

Christian Vernet, Président de La Compagnie a déclaré : "La destination Côte d’Azur bénéficie d’une forte attractivité sur la clientèle américaine. Après plus d’une année de privation de voyages, cette clientèle à fort pouvoir d’achat nous montre une réelle envie de voyager en Europe et plus particulièrement sur la Côte d’Azur. En 2019, 70% du trafic de cette ligne était en provenance des États-Unis. Compte tenu de l’ouverture des frontières françaises aux passagers américains cet été nous anticipons une polarité encore plus importante cette année. La Compagnie espère maintenant une réciprocité américaine pour permettre aux azuréens/azuréennes de partir à New York jusqu’à fin septembre au départ de Nice et assurer une pérennité de la ligne."

