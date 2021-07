La compagnie Play entre en bourse

Article publié le 12 juillet 2021 par David Dagouret

Le 09 juillet dernier, la nouvelle compagnie aérienne est enregistrée au Nasdaq First North Growth Market.

Le 09 juillet dernier, Fly Play a fait son entrée en bourse sur le Nasdaq First North Growth Market Iceland. Les échanges sur le marché font suite à l'offre d'actions extrêmement réussie de PLAY, où la demande était huit fois supérieure à l'offre. PLAY a également célébré l'arrivée de son premier avion, le vol inaugural de Reykjavik à Londres-Stansted le 24 juin et l'arrivée d'un deuxième avion.



Rappelons que PLAY assurera des vols réguliers directs en Airbus A321neo monoclasse, équipés de 192 sièges, vers l'Islande au départ Paris-Charles de Gaulle à compter du 15 juillet 2021, à raison de 3 à 4 vols par semaine.



M. Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Après une introduction en bourse réussie, notre vol inaugural et maintenant la négociation de nos actions, ces dernières semaines resteront longtemps dans nos mémoires chez PLAY. Notre personnel a fait des merveilles et nous sommes bien préparés pour maximiser les opportunités post-covid. Je pense que nous pouvons nous permettre un peu d'optimisme maintenant que nous pouvons commencer à renforcer les secteurs de l'aviation et du tourisme en Islande."





