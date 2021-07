L'Aircar de Klein Vision effectue un vol de 100 km (photos & vidéo)

Article publié le 7 juillet 2021 par David Dagouret

La voiture volante a décollé de Nitra et a atterri à Bratislava.

La société slovaque, Klein Vision, a annoncé que sa AirCar avait effectué un vol longue distance. En effet, le 28 juin dernier, la voiture volante a réalisé un vol entre l'aéroport de Nitra (Slovaquie) et celui de Bratislava (Slovaquie) soit une distance de 100 km. A bord du véhicule se trouvait, Stephan Klein le créateur de la société Klein Vision.

La voiture volante pèse environ 1 100 kilogrammes et elle est doté d'un moteur BMW de 160 chevaux situé à l'arrière. L'engin peut ainsi être propulsé à une vitesse de 180 km/h. Pour ce vol, le pilote a navigué à une altitude de 2 500 mètres et a effectué ce vol de 100 km en environ 35 minutes.

Une fois atterri sur l'aéroport de Bratislava, Stephen Klein s'est arrêté sur le tarmac et a rangé les ailes dans l'habitacle et Stephen Klein a ainsi pu sortir de l'aéroport et se promener dans la ville avec sa drôle de voiture que fantômas aurait sûrement adoré.

Klein Vision qui travaille depuis plus de 15 ans dans la création de voiture volante, souhaite maintenant développer une version de 300 chevaux avec une distance franchissable de plus de 1 000 km.

Pour voir la vidéo cliquer sur l'image :