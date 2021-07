L’Arrano 1A de Safran obtient sa certification FAA

Article publié le 15 juillet 2021 par David Dagouret

L'Arrano 1A est le moteur équipant l'Airbus H160.

Safran Helicopter Engines a reçu de la part de la FAA (Federal Aviation Administration) le certificat de type de l’Arrano 1A, le moteur de l’hélicoptère Airbus H160. L’Arrano est un moteur de nouvelle génération d’une puissance de 1100 à 1300 shp. L’Arrano a reçu sa certification EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) en juin 2019.



Cyrille Ressejac-Duparc, Directeur du programme Arrano a déclaré : "Maintenant certifié en France et aux Etats-Unis, l’Arrano est plus que jamais prêt pour l’entrée en service du H160 d’Airbus. Ce moteur représente l’avant-garde des moteurs de Safran Helicopter Engines. Parallèlement à l’entrée en service imminente du H160, Safran Helicopter Engines apporte également tout son soutien à Airbus et aux forces armées française pour le développement du "Guépard", sa variante militaire."





