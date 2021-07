Le groupe Cathay Pacific simplifie sa marque

Article publié le 16 juillet 2021 par David Dagouret

Le groupe regroupe ses marques sous le même nom mais garde Cathay Pacific pour le nom de sa compagnie à l'international.

Les entités Cathay Pacific (la compagnie aérienne), Marco Polo Club (le programme de fidélité du Groupe) et Asia Miles (le programme de récompenses en Asie) vont désormais être regroupées sous une seule et même marque, celle de Cathay.

Au cours des prochains mois, Cathay lancera une série de nouvelles offres dans les domaines de la restauration, du shopping, de l'hôtellerie, du bien-être et des moyens de paiement avec une nouvelle carte de crédit co-brandée Cathay qui vient d’être lancée à Hong Kong.

Concernant le transporteur aérien, Cathay Pacific reste la marque de la compagnie aérienne à l’international. Dans un premier temps, Cathay ne sera disponible qu'à Hong Kong, tandis que Cathay Pacific demeurera la marque étendard dans le reste du monde.

Augustus Tang, Chief Executive Officer, a déclaré : "Notre capacité à entrer dans les secteurs du voyage et de l’art de vivre et le succès de cette stratégie reposent sur la force, la confiance et le respect que Cathay Pacific a établis au cours de ses 75 ans d’existence, ainsi que sur le travail acharné et le dévouement de nos employés à travers le monde. Au cœur de la marque Cathay se trouve la célébration de tout ce que nous aimons - et qui nous a manqué - dans les voyages. Nous sommes très fiers d'avoir maintenu notre rôle pendant la crise en rapatriant, transportant et réunissant nos passagers avec leurs proches. Cathay renforce notre volonté à nous engager auprès de nos clients dans leur vie quotidienne avec un service de renommée mondiale. En ajoutant plus de valeur et de simplicité, nous les aidons à avancer dans la vie, en accord avec notre promesse Move Beyond."





