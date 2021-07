Malaysia Airlines vend ses Airbus A380

Article publié le 17 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle se séparait de la totalité de ses A380.

Malaysia Airlines a annoncé son attention de se séparer définitivement de ses Airbus A380. Ainsi, la compagnie aérienne basée à Kuala Lumpur a mis en vente les six Airbus A380 qu'elle possède encore. Malaysia Airlines a annoncé qu'elle mettait en vente les appareils en l'état ou pour pièces.

La compagnie malaisienne avait reçu son premier Airbus A380 en 2012 et elle était devenue le 8e opérateur à exploiter le méga jumbo du constructeur européen.

La crise du coronavirus sera venue à bout de l'Airbus A380. En effet, le projet de l'Airbus A380 avait déjà du mal à trouver des clients et la pandémie aura mis un coup d'arrêt définitif de l'avion à cause d'un cou d'exploitation trop onéreux. Air France a dit adieu à ses A380 en mai 2020 et Hi Fly en novembre. Lufthansa, Etihad, Thai et Qatar Airways ont également annoncé qu'elles souhaitaient arrêter l'exploitation de cet avion.

Seulement 15 compagnies aériennes avaient acheté l'Airbus A380 et le dernier client avait été All Nippon Airways avec l'achat de trois A380. Au total Airbus a livré 246 exemplaires pour 251 commandés.

En 2012, nous avions visité l'Airbus A380 de Malaysia Airlines lors du salon aéronautique de Fanrborough, redécouvrez l'intérieur de cet avion en cliquant sur le lien suivant : A380 Malaysia Airlines à Farnborough

Sur le même sujet