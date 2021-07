Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2021 : programme des vols

Article publié le 29 juillet 2021 par David Dagouret

Le célèbre meeting le Temps des Hélices se déroulera le 28 et 29 août prochain, voici le programme prévisionnel des vols.

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se déroulera cette année le 28 et 29 août prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils. Plateau identique samedi et dimanche sauf si mentionné spécifiquement.

Legendary Fighters (10 modèles réduits)

Largages des parachutistes de l’Armée de l’Air depuis le OV-10 Bronco (F-AZKM)

Prélude Hommage à Irène Salis

Scheibe SF-28A Falke Tandem (F-CCJY)

Les pionners

Morane type H (F-AZMS)

Blériot XI² (F-AZPG)

Deperdussin (F-PDEP)

14-18

Royal Aircraft Factory SE.5 (rep) X2 (F-AZCY + F-AZCN)

Fokker DR.1 Triplan (rep) X 2 (F-AZVD + F-AYDR)

Pterodactyl

Reconstitution d’une scène de la grande guerre avec des répliques à échelle 3/4 des :

Fokker Dr.I (OK-TAV 58)

Fokker E-III (OK-OUP 01)

Royal Factory SE-5a (OK-HUP 02)

Sopwith 1/2 Strutter (OK-NUP 01)

Fokker D VII (OK YAP-05)

Morane Saulnier MS 185 (OK HUI-04)

Bristol Fighter

Bristol Fighter (F-AYBF)

Adrienne Bolland

Caudron G3 (F-AZMB)

EVAA

Extra 330 SC (F-HXAL)

Aéro Club de France

Pitts S-2B (F-HBOB)

Cap 222 (F-WWMZ)

Extra 300 LP (F-HCSA)

MXS (F-WPAE)

Beechcraft 35-C33A Bonanza (D-ENIR)

Fouga CM 170 Magister X4 (F-GJMN / F-AZZD / F-GKYF / F-HDND)

Beechcraft Staggerwing / Stinson

Beech D17S Staggerwing (F-AZJP)

Stinson RS-10C Reliant (F-GPJS)

Rafale Solo Display

Velis Electro FFA

Stampe Ruban

Stampe SV-4 A – 263 (F-BCGQ)

Stampe SV-4A (F-BCXD)

Stampe SV-4C (F-PACG)

Stampe SV-4C (F-PDMI) – Ruban

Die Luftwaffe

Junkers Ju-52-3M (F-AZJU)

Fieseler FI-156C-3 Storch (F-AZRA)

Messerschmitt ME-108 (F-AZRR)

SNCAN Nord 1000 (F-AZxx)

Pilatus P2-06 (F-AZCE)

Boeing Stearman

PT-17 Kaydet (N1771B)

N2S-3 (N68941)

PT-17 Kaydet (F-HIZI)

PT-13 Kaydet (N43SV)

TORA TORA TORA

North American T-6G X 7 (F-AZBE, F-AZVN, F-AZBQ, F-HLEA, F-AZTL, F-AZCQ, F-AZAU)

North American AT-6C (F-AZQR)

North American AT-6D X 3 (F-AZRD, F-AZSC, F-AZRB)

AT-6M modifié « Zero » (F-AZZM)

Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet (F-AZJR)

Naval Aircraft Factory N3N-3 (F-AZNF)

Curtiss P-40-N (F-AZKU)

Pacifique

Consolidated PBY Catalina (G-PBYA)

Chance Vought F4U-5 Corsair (F-AZEG)

Beech 18S (F-AZEJ)

Patrouille de France

Dassault Alpha Jet X8

Les sorcières de la nuit

Polikarpov PO-2 (F-AZPO)

Dakota

Douglas DC3 C-47A (F-AZTE)

Baron 55 Voltige

Beech 55 Baron (F-HMKM)

Airbus A400M TACTICAL DISPLAY

Airbus A400M

Airbus MRTT

Airbus A330 MRTT Phénix

SPITFIRE

Supermarine Sptifire PR MK XIX (F-AZJS)

Good Morning Vietnam

Cessna F337G Super Skymaster (F-HCRF)

North American OV-10 Bronco (F-AZKM)

Douglas AD-4N Skyraider (F-AZHK)

North American T-28B Trojan X 2 (F-AYVF / F-AYSL)

North American T-28A Fennec (N14113)

North American T-28C Trojan (F-AZHN)

Alouette III Marine

La Marine

Dassault Falcon 50 Marine

Bréguet Atlantique 2 – ATL2

