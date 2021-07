Norwegian Air Shuttle teste le Traveler ID d'Amadeus

Article publié le 9 juillet 2021 par David Dagouret

La fonctionnalité de santé de Traveler ID permet aux voyageurs de présenter leurs documents de santé au moment de l’enregistrement, sans avoir à télécharger d’autres applications.

Alors qu’un nombre croissant de voyageurs recommencent à prendre l’avion, la vérification des documents de santé requis au départ, en transit et à l'arrivée deviendra un élément fastidieux de l'expérience des passagers. C'est pourquoi Norwegian Air Shuttle a renforcé son partenariat avec Amadeus pour piloter la procédure de vérification numérique avec Traveler ID.

La solution d'Amadeus sera intégrée à l'enregistrement en libre-service des passagers, que ce soit via l'application ou le site Web de la compagnie aérienne. Les voyageurs pourront déclarer les documents de santé requis dans l'application, qui seront ensuite vérifiés par rapport aux exigences de la destination.

Au niveau national, Norwegian collabore également avec les autorités aéroportuaires Avinor, le gouvernement norvégien et la Direction norvégienne de la santé pour assurer une collaboration totale entre toutes les parties.

Traveler ID est entièrement intégré au système d'enregistrement de la compagnie aérienne, ce qui signifie que lorsque le voyageur a rempli les informations nécessaires, il peut s'y référer tout au long de son voyage et ce, de manière rapide, pratique et sécurisée.

Tor-Arne Fosser, Norwegian Executive Vice President Products and Digital Development : "Nous sommes heureux d’implémenter cette technologie innovante d'Amadeus qui vise à améliorer l'expérience des passagers. Grâce à l'intégration des règles de gestion d'Altéa, la composante sanitaire de Traveler ID saura quels documents les voyageurs doivent détenir en fonction de leur itinéraire et de leur nationalité. Norwegian s'efforce d'être un leader dans la simplification du voyage du client, et notre test pilote de la technologie Traveler ID for Safe Travel marque une étape importante pour l'industrie afin de garantir un voyage en toute confiance pour les passagers, tout en respectant les dernières réglementations en matière de voyage."

Johan Nordqvist, Vice President, Airlines Nordics & Baltics and Managing Director, Scandinavia at Amadeus : "Nous sommes ravis de voir que Norwegian Air Shuttle implémente Traveler ID for Safe Travel, apportant ainsi les avantages de cette technologie innovante à ses passagers. Traveler ID fait partie de ce que nous offrons dans le cadre de notre Safe Travel Ecosystem. Il permet de centraliser et de simplifier le processus de vérification du dossier médical numérique requis dans le cadre de la directive COVID-19, sans avoir à se connecter à des applications multiples et différentes, pour une expérience de voyage plus fluide et sans friction. Nous avons d'autres fonctionnalités qui seront bientôt commercialisées et nous sommes impatients d'informer le marché à propos de nos partenariats à venir."





