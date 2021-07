PLAY inaugure son premier vol vers Paris

Article publié le 16 juillet 2021 par David Dagouret

Le 15 juillet, la nouvelle compagnie islandaise a lancé sa liaison entre Reykjavik et la capitale française.

Play, la nouvelle compagnie islandaise, a inauguré son premier vol commercial entre Reykjavik et Paris Charles de Gaulle. Cette nouvelle ligne vient s'ajouter à celles vers Londres, Tenerife, Berlin et Alicante avant Barcelone et Copenhague.

La ligne entre Paris et l'Islande sera opérée à raison de quatre vols par semaine le lundi, jeudi, vendredi et dimanche. Les vols sont opérés en Airbus A321neo mono-classe équipés de 192 sièges.

Birgir Jónsson, CEO de Play a déclaré : "Peu de villes dans le monde rivalisent avec Paris parmi les destinations de prédilection, et il y a une très bonne raison à cela. Paris allie le charme de l’ancien au monde actuel, que nous avons tous appris à connaître et à aimer. Cette nouvelle ligne scelle le début d'une belle amitié."





