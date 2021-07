Premier vol réussi pour le troisième Falcon 6X

Article publié le 4 juillet 2021 par David Dagouret

Le vol inaugural a été effectué le 24 juin dernier entre Bordeaux et Istres.

Dassault Aviation a mis en vol son troisième Falcon 6X destiné à rejoindre le programme d’essais et de certification de l’avion, qui doit s’achever en 2022. Cet appareil de développement, immatriculé F-WAVE (S/N 003) est le premier doté d’un aménagement intérieur proche de la définition de série.

Ce Falcon 6X a effectué son vol inaugural le 24 juin lors d’une mission de convoyage entre Bordeaux-Mérignac et Istres, au cours de laquelle il a évolué à une altitude de 40,000 pieds et une vitesse de croisière de Mach 0,85. Les deux premiers Falcon 6X avaient volé le 10 mars et le 30 avril derniers.

En plus de servir à la mise au point des équipements de communication et de divertissement, sa cabine est instrumentée pour mesurer la précision du système de conditionnement et de régulation de température. Elle servira également à valider le niveau d’insonorisation extrêmement performant attendu, comme celui du Falcon 8X.

Les deux premiers avions d'essai ont effectué chacun jusqu’à deux ou trois missions hebdomadaires, parfois simultanément. L'ouverture de l'enveloppe de vol est pratiquement testée, au terme des quelque 130 heures de vols réalisées.

La cabine du quatrième avion est en cours d'aménagement à Bordeaux-Mérignac. Cet appareil effectuera une campagne d’endurance mondiale d’une durée d’environ deux mois, destinée à garantir la parfaite maturité du 6X avant son entrée en service. Le dixième avion de série rejoindra la chaine d’assemblage final début juillet.

Philippe Duchateau, chef pilote et directeur du Personnel Navigant de Dassault Aviation, a déclaré : " Le Falcon 6X s’annonce comme l’une de nos belles réussites en matière de performances et de confort, un avion que chacun d'entre nous a un immense plaisir à piloter !"

Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "Le succès de ce vol témoigne de la bonne progression du programme de développement et d'essais du 6X. Nous sommes très confiants quant au déroulement de ce programme, au regard des performances enregistrées, des qualités de vol et de la fiabilité démontrées par les systèmes de l’avion."





