Qatar Airways dévoile sa nouvelle suite en Classe Affaires à bord du Boeing 787-9 Dreamliner

Article publié le 2 juillet 2021 par David Dagouret

Cette nouvelle cabine affaires est munie d'un siège pouvant se transformer en lit de 2 mètres.

Qatar Airways a annoncé déploier son nouvel appareil Boeing 787-9 Dreamliner doté de sa nouvelle suite en Classe Affaires sur des dessertes vers l'Europe et l'Asie.



L'appareil a une capacité totale de 311 sièges dont 30 suites en Classe Affaires et 281 sièges en Classe Économique. Il sera introduit sur les vols entre Doha et Athènes, Barcelone, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur, Madrid et Milan. Le tout premier vol a été opéré le 25 juin dernier entre Doha et Milan.



La nouvelle suite Adient Ascent Business Class est disposée en épi, dans une configuration 1-2-1, chaque suite dispose d'un accès direct à l'allée et d'une porte coulissante pour garantir un maximum d'intimité. Les passagers des suites centrales adjacentes peuvent faire glisser les panneaux d'intimité en appuyant sur un bouton pour créer leur propre espace privé à 2.



Le siège se transforme en un lit entièrement plat de plus de 200 cm (79 inches).



En Classe Économique, les sièges sont fabriqués par Recaro. Chaque siège est équipé d'un écran tactile Panasonic IFE de 33 cm (13 pouces), ainsi que d'un support pour appareils électroniques personnels, mobiles et iPad. Le siège est doté d'un accoudoir rotatif qui peut être entièrement rangé dans le dossier.



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du groupe Qatar a déclaré : "Conformément à notre engagement d'offrir à nos passagers une expérience de voyage inégalée, nous sommes heureux d'introduire cette suite en Classe Affaires très attendue sur notre tout nouvel avion gros porteur le Boeing 787-9, qui fera ses débuts sur un certain nombre de lignes clés de notre réseau. La nouvelle suite en Classe Affaires offre une expérience privée unique aux passagers qui voyagent avec nous, ce qui devient de plus en plus précieux pendant cette pandémie, tout en mettant en valeur les normes d'excellence 5 étoiles de Qatar Airways et l'hospitalité qatarie qui sont la quintessence de tous nos vols. Nos passagers méritent ce qu'il y a de mieux et je suis convaincu qu'ils apprécieront la variante allongée du Dreamliner pour son confort inégalé. Les passagers peuvent être assurés que son impact environnemental s'aligne pleinement sur notre ambition d'atteindre les plus hauts niveaux de durabilité."





