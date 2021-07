Ryanair recrute des pilotes

Article publié le 12 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost souhaite le recrutement de 2000 postes de pilotes.

Ryanair a annoncé ce jour, 12 juillet, une campagne de recrutement de 2 000 nouveaux pilote pour ses futurs avions, en cours de livraison sur les 3 prochaines années. La compagnie low-cost a déjà pris livraison de son premier Boeing 737 Max 8. Les sessions de formation se déroulent tout le long de 2021 pour être prêts à l'été 2022 sur des postes dans toute l'Europe. Ryanair s'est associé à L’Académie de Vol de Dublin (Airline Flight Academy) pour dispenser des cours de formation sur Boeing 737 dans le cadre de cette campagne de recrutement. Les aspirant(e)s pilotes peuvent également consulter careers.ryanair.com/pilots pour plus de détails sur les programmes de formation Ryanair.



Darrell Hughes, le Directeur des Ressources Humaines de Ryanair, a déclaré : "Nous prenons livraison de plus de 210 Boeing 737-8200 «Gamechanger», Ryanair recrutera ainsi plus de 2 000 pilotes au cours des 3 prochaines années afin de pourvoir les postes créés par cette croissance. C'est une excellente nouvelle pour les pilotes expérimenté(e)s comme celles et ceux en devenir, mais aussi pour nos propres pilotes qui bénéficieront de promotions accélérées. Tout au long de la pandémie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos employé(e)s pour sauver des emplois, nous sommes donc ravis de commencer à planifier un retour à la croissance au cours des prochaines années en nous relevant de la crise du Covid-19 et en passant à 200 millions de passagers d'ici à l'exercice 2024."





Sur le même sujet