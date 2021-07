SKY express commande des ATR

Article publié le 15 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie grecque a signe un contrat pour l'acquisition de six ATR 72-600.

SKY express, compagnie aérienne grecque a signé un contrat avec ATR portant sur l'acquisition de six ATR 72-600, dont le premier a déjà été livré le 30 juin et elle recevra les cinq autres ATR 72-600 avant la fin de 2021.



Ioannis Grylos, PDG du Groupe IOGR, a déclaré : "SKY express a déployé ses ailes pour s’envoler encore plus haut. Nous élargissons et modernisons notre flotte afin d'augmenter le nombre de nos destinations et de développer nos opérations. L'acquisition de six ATR 72-600 neufs à la pointe de la technologie est un jalon de plus dans la trajectoire de SKY express. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de pouvoir offrir à nos passagers des solutions efficaces et flexibles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nos ATR permettront de soutenir l'industrie touristique grecque et d’aider à redémarrer l'économie du pays en connectant chacune de ses régions, tout en respectant nos clients et l'environnement."



Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "Nous sommes fiers qu'une compagnie aérienne choisisse nos ATR pour renouveler sa flotte. Le passage de la série -500 à la série -600 démontre la force de notre politique de développement continu. SKY express bénéficiera ainsi d’une suite avionique évolutive de dernière génération. Quant à ses passagers, ils profiteront d'une cabine moderne et confortable. C’est le moment idéal pour investir dans les avions régionaux les plus efficaces et écoresponsables du marché. Les remplacements de flottes sont des phases critiques pour l'aviation régionale, sous peine de voir s’interrompre des liaisons cruciales, et d’entraîner de lourdes conséquences pour les communautés desservies. Une fois la dernière livraison effectuée, SKY express disposera de la flotte ATR la plus jeune d'Europe, dont les passagers profiteront pendant de nombreuses années."





