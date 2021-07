SKY express reçoit son premier ATR 72-600

Article publié le 4 juillet 2021 par David Dagouret

L'appareil a été livré à la compagnie grecque, le 1er juillet dernier.

ATR et la compagnie aérienne grecque SKY express ont annoncé le 1er juillet dernier la livraison d'un ATR 72-600 à la compagnie aérienne. Dotée d’une flotte de 10 ATR -500, la compagnie a choisi de poursuivre sa collaboration avec ATR dans le cadre de la modernisation de sa flotte. La mise en service de l’ATR 72-600 devrait intervenir plus tard ce mois-ci.

Le Président du Conseil d’administration de SKY express, Theodoros Krokidas, a déclaré : "Nous sommes ravis d'intégrer l'ATR 72-600 à notre flotte. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de pouvoir offrir à nos passagers des solutions efficaces et flexibles avec les meilleures normes de confort et de sécurité possibles. Chez SKY express, nous nous sommes engagés à contribuer à la réduction des émissions de CO2, et l'ATR 72-600 s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Les ATR sont parfaitement adaptés à la desserte des îles grâce à leur capacité à décoller et atterrir sur des pistes inaccessibles à d'autres appareils, ce qui est vital pour les opérations régionales dans un pays comme la Grèce. Nous savons que lorsque nos passagers verront cet appareil et sa magnifique nouvelle livrée, ils seront impatients de bénéficier des tout derniers standards en matière de confort en cabine."

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "L’ATR 72-600 est la meilleure solution pour assurer des liaisons et une connectivité essentielles. Il incarne aujourd'hui la référence durable de l'aviation régionale. Des études ont montré qu'une augmentation de 10 % des vols régionaux peut engendrer une augmentation de 5 % du PIB local, démontrant ainsi l’importance du transport aérien régional et le rôle fondamental de la connectivité régionale. Alors que de nombreux autres appareils doivent être remplacés, nous espérons que les compagnies aériennes du monde entier suivront l'exemple donné par SKY express et feront confiance aux turbopropulseurs, qui représentent la solution économique pour réduire les émissions dans le secteur de l'aviation."





