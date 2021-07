Transavia : 5 nouvelles lignes au départ de Lyon

Article publié le 6 juillet 2021 par David Dagouret

Ces nouvelles liaisons ont été inaugurées vers l’Espagne et l’Italie.

Transavia a inauguré 5 nouvelles lignes au départ de Lyon vers l'Espagne et L'Italie. Le 02 juillet dernier, la compagnie low-cost du groupe Air France a lancé ses routes entre Lyon et Olbia et celle entre Lyon et Ibiza. Le 1er juillet, Transavia avait opéré son vol inaugural entre Lyon et Minorque alors que le 03 février, elle a lancé ses vols vers Alicante et Bari.

Les vols seront opérés comme suit :

Vers Alicante jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi)

Vers Mahon (Minorque) jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche)

Vers Ibiza jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredi et dimanche)

Vers Palma de Majorque jusqu’à 3 vols par semaine (les lundi, vendredi et dimanche)

Vers Bari : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et samedi)

Vers Olbia (Sardaigne) jusqu’à 2 vols par semaine (les lundi et vendredi)

Tanguy Bertolus, Président du Directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Figurant dans le top 3 des compagnies aériennes de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en termes de trafic passagers, Transavia est un partenaire important de VINCI Airports et de la reprise du trafic à Lyon. La filiale low cost d’Air France ajoute un nouvel avion aux 3 déjà présents sur sa base lyonnaise et lance une offre en sièges cet été qui avoisine celle de l’été 2019. C’est également notre partenaire en matière d’innovation, puisque le service MONA, première mondiale permettant au passager de bénéficier d’un parcours sans contact basé sur la reconnaissance faciale, est proposé aux passagers sur les vols de la compagnie vers Porto."

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer ces 5 nouvelles dessertes qui témoignent de notre volonté de développer notre base lyonnaise et de proposer toujours plus de possibilités de voyages à notre clientèle. Ces destinations nouvellement opérées sont idéales pour passer des vacances en famille et entre amis après cette année compliqué."





Sur le même sujet