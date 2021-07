Transavia inaugure des nouvelles lignes

Article publié le 12 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost d'Air France a lancé de nouvelles liaisons depuis Paris et Nantes.

Transavia a inauguré le samedi 03 juillet dernier ses nouvelles routes depuis Nantes vers Corfou et Calvi. La veille, le 02 juillet, la compagnie low-cost du groupe Air France avait opéré son premier vol entre Nantes et Minorque. La ligne entre Nantes et Mahon (Minorque) sera opérée à raison de deux vols par semaine le vendredi et le dimanche. La liaison entre les aéroports de Nantes-Atlantique et Corfou sera effectuée jusqu’à 2 vols par semaine, le mardi et samedi. Enfin le vol entre Nantes et Calvi sera opéré à raison de 2 vols par semaine.



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Les destinations méditerranéennes très prisées proposées par Transavia cet été au départ de Nantes répondent au souhait d’évasion des habitants du Grand Ouest. Nous sommes très heureux de retrouver nos passagers et de pouvoir leur proposer plus de 70 destinations pour la période estivale. Ces nouvelles lignes démontrent la qualité des relations entre Transavia et les aéroports du réseau VINCI Airports et contribuent aujourd’hui à la reprise du trafic aérien à Nantes."



La compagnie low-cost d'Air France a également inauguré le samedi 3 juillet dernier de nouvelles routes depuis Paris-Orly vers Zadar (Croatie) et Préveza (Grèce). Transavia assurera des liaisons vers Zadar, jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et samedi). Deux vols par semaine (les mardi et samedi) seront opérés vers Préveza (Grèce).



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces 3 nouvelles lignes au départ d’Orly. Notre clientèle parisienne dispose désormais de plus d’opportunités de voyages vers des destinations ensoleillées dont certaines sont moins connues du grand public comme Préveza en Grèce ou encore Zadar en Croatie."





