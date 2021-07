Vinci Airports signe avec le Département de la Haute-Savoie le contrat de concession de l’aéroport Annecy Mont-Blanc

Article publié le 28 juillet 2021 par David Dagouret

Vinci Airports devient concessionnaire de l’aéroport pour une durée de 15 ans dans le cadre d’une délégation de service public à compter du 1er janvier 2022.

Vinci Airports a signé avec le Département de la Haute-Savoie le contrat de concession de l’aéroport Annecy Mont-Blanc le vendredi 23 juillet, en présence de Martial Saddier, Président du Département de Haute-Savoie, Nicolas Notebaert, Directeur général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports, et Sabine Granger, Directrice des aéroports régionaux français de Vinci Airports.

Vinci devient ainsi concessionnaire de l’aéroport Annecy Mont-Blanc pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2022 et sera chargé de la gestion, l’exploitation, la promotion et le développement de l’aéroport. L’ensemble du personnel actuel de l’aéroport intégrera la société dédiée à la concession de l’aéroport Annecy Mont-Blanc, société détenue à 100 % par Vinci Airports.

Vinci airports accompagnera le développement de l’aviation d’affaires et de loisirs à l’aéroport Annecy Mont-Blanc au moyen d’un plan d’investissements de 10 millions d’euros, cofinancé avec le Département de la Haute-Savoie. Ce plan d’investissements s’articule autour de 3 axes principaux : le renouvellement de la piste, l’amélioration de la qualité de service (réaménagement intégral de l’aérogare) et la mise en place d’une politique environnementale ambitieuse, permettant d’accélérer la transition écologique de la plateforme.

Parmi les principales actions menées en matière environnementale, on peut citer la rénovation énergétique des bâtiments, l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, le remplacement des éclairages par la technologie LED, l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques, le remplacement des engins de piste par des modèles électriques, et enfin la poursuite de l’engagement de l’aéroport d’Annecy Mont-Blanc dans le programme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ACI*, avec l’objectif d’atteindre le zéro émission nette au plus tard d’ici 2030.