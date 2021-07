Vueling étend le IATA Travel Pass

Article publié le 22 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie met cet outil numérique à disposition des passagers sur toutes ses liaisons au départ de Barcelone.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé mettre le IATA Travel Pass à disposition de ses passagers sur toutes ses liaisons au départ de Barcelone. Après l’essai concluant réalisé en mai dernier sur la liaison Barcelone-Zurich-Barcelone, la compagnie déploie donc cet outil numérique sur trente-deux lignes en provenance de Barcelone, dont les vols à destination de Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Nice. La compagnie espagnole a précisé que ce pass sera valable également de Barcelone vers l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et le Danemark.

Concrètement, tous les passagers des avions Vueling au départ de Barcelone sont invités à télécharger l’application sur leur smartphone. Elle leur permet d’ores et déjà d’enregistrer et de gérer les certificats de test PCR COVID-19 et à compter de fin juillet, ceux de vaccination.

Calum Laming, Directeur Client de Vueling a déclaré : "pouvoir proposer le IATA Travel Pass à des clients toujours plus nombreux est un grand pas pour Vueling. Cela témoigne de notre volonté de faciliter la mobilité entre les pays, avec des solutions technologiques avant-gardistes. Cette généralisation à plus de trente destinations répond à notre souhait d'offrir des solutions numériques aux voyageurs, pour simplifier et sécuriser leur parcours client."

