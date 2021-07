Vueling s'associe à GetYourGuide

Article publié le 2 juillet 2021 par David Dagouret

La compagnie lance Vueling Activities, permettant de réserver des activités.

Vueling a annoncé le lancement de Vueling Activities, en partenariat avec GetYourGuide, une entreprise du secteur des activités touristiques. Les clients Vueling pourront donc réserver des billets pour des musées, des bus touristiques ou des visites guidées et bien plus encore, parmi les activités répertoriées par les destinations desservies par la compagnie aérienne. En effet, GetYourGuide propose plus de 60 000 activités dans plus de 150 pays.



En France, les activités les plus réservées par les touristes via GetYourGuide sont située dans la capitale :

1.La Tour Eiffel

2.Le Musée du Louvre

3.Le Château de Versailles

4.Le Moulin Rouge

5.Le Palais Garnier



Quant aux touristes français, les activités qu'ils réservent le plus sont :

1.Rome : le Musée du Vatican et la Chapelle Sixtine

2.Paris : le Musée du Louvre

3.Rome : le Colysée, le Forum romain et le Mont Palatin

4.Rome : le retour en bus - transfert entre l’aéroport Fiumicino et Rome

5.Paris : Disneyland Paris

6.Paris : le Château de Versailles et ses jardins.



Samuel Lacarta, Directeur de la Stratégie Digitale de Vueling a déclaré : "C'est une fierté pour nous de collaborer avec l'un des leaders mondiaux du secteur des activités touristiques. Par le biais de ce partenariat, nous voulons montrer notre attachement aux loisirs, à la culture et plus que tout, au bien-être de nos passagers. Vueling est une entreprise flexible et agile, qui adapte constamment son offre de services aux nouvelles évolutions et tendances. Nous sommes donc constamment à la recherche de nouveaux services pour offrir la meilleure expérience à nos clients sur notre site et notre application mobile."



Shane Mayer, Responsable des Partenariats Stratégiques chez GetYourGuide, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Vueling qui grâce à la plateforme GetYourGuide, donnera accès à encore plus d'activités et d'expériences aux voyageurs du monde entier. Avec la reprise des voyages, la mission de GetYourGuide, qui consiste à offrir des expériences inoubliables, est plus importante que jamais. Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous étendrons encore davantage nos offres, afin de pouvoir offrir à nos clients un service exceptionnel et leur permettre de faire ce qu'ils aiment - explorer le monde".





Sur le même sujet