Aer Lingus reprend ses vols entre Dublin Bordeaux et Toulouse

Article publié le 4 août 2021 par David Dagouret

La compagnie irlandaise opère ainsi cinq lignes entre l'Irlande et la France.

Aer Lingus a repris ses vols entre les aéroports de Dublin et Bordeaux ainsi qu'entre Dublin et Toulouse. Les vols entre Bordeaux et Dublin ont repris depuis le 30 juillet dernier à raison de trois vols par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche. Les vols entre Toulouse et Dublin ont repris quant à eux depuis le 1er août 2021 à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le dimanche.

Avec le redémarrage des lignes vers Bordeaux et Toulouse, Aer Lingus opérera cinq lignes entre l'Irlande et la France avec les villes de Paris, Lyon et Nice.

Peter O'Neill, Directeur des Opérations d’Aer Lingus, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre les vols au départ de Bordeaux et de Toulouse et d'accueillir à nouveau nos clients français à bord. Les restrictions de voyage ont été assouplies ce qui nous permet ainsi de reconnecter les amis et les familles qui ont été séparés pendant trop longtemps. Nous sommes impatients de retrouver nos passagers et de leur offrir un accueil chaleureux depuis les aéroports de France. C’est avec plaisir que nous allons pouvoir à nouveau faire ce que nous faisons de mieux pour un plus grand nombre de clients : proposer des voyages internationaux en toute sécurité."





