Air Astana reprend ses vols vers Londres

Article publié le 25 août 2021 par David Dagouret

Dès le 18 septembre prochain, la compagnie reprendra ses vols entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni.

Air Astana a annoncé la reprise de ses vols directs entre Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan, et Londres Heathrow le 18 septembre 2021, initialement avec deux fréquences les samedis et mercredis. Les vols seront assurés par les derniers Airbus A321LR, avec une durée de vol de 7 heures et 15 minutes à l'aller vers Londres et de 6 heures et 30 minutes au retour vers Nur-Sultan.

Les passagers se rendant au Kazakhstan doivent présenter un test COVID-19 négatif effectué 72 heures avant l'entrée dans le pays. De plus amples informations, notamment sur les laissez-passer de vaccination, sont disponibles sur le site https://airastana.com/kaz/en-us/Information/Air-Astana-Secure/Before-your-flight.

