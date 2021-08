Air Austral réceptionne ses A220-300 à La Réunion

Article publié le 16 août 2021 par David Dagouret

Le premier vol commercial est prévu le 18 août vers Mayotte.

Les trois premiers Airbus A220-300 d’Air Austral sont arrivés à l’aéroport de La Réunion Roland-Garros. Ces appareils remplaceront la flotte actuelle moyen-courrier composée de deux Boeing 737-800 et un ATR 72-500.



Les trois A220-300 d'Air Austral, immatriculés F-OMER, F-OTER et F-OLAV ont été acceuillis par le traditionnel water salute des pompiers de l'aéroport. La cabine de ces avions est équipée avec deux classes 12 sièges en classe confort et 120 en loisir. Le premier vol commercial est prévu pour l'un de ces aéronefs, le 18 août prochain entre La Réunion et Mayotte.



Marie-Joseph Malé, PDG d’Air Austral a déclaré : "Je suis impatient de pouvoir faire découvrir ces nouveaux avions à nos clients. Chacun pourra apprécier le confort des Airbus A220 qui vont nous permettre de développer notre réseau régional à des coûts maîtrisés. L’Airbus A220 est une réponse à la hauteur des enjeux."





