Britten-Norman achète des avions à l'armée britannique

Article publié le 3 août 2021 par David Dagouret

Le constructeur britannique rachète des BN2T-4S Islander.

Britten-Norman a annoncé avoir acheté une flotte d'avions BN2T-4S Islander qui avaient acquis initialement par le ministère britannique de la défense (MoD) dans le cadre d'un besoin opérationnel urgent à court terme. Les avions BN2T-4S ont servi au Royaume-Uni et à l'étranger sous la désignation "Defender 4000" (D4K).

Le BN2T-4S qui avait un rôle de surveillance, est la version avec la plus grande capacité et la plus longue endurance. Tous ces avions recevront une rénovation importante pour les voir revenir à une version d'aéronefs civils et ainsi pouvoir les vendre à l'exportation.

Le BN2T-4S Islander est un dérivé du turbopropulseur standard Islander. Il est propulsé par deux moteurs Rolls Royce 250 B17F offrant une masse maximale au décollage de 3855 kg. L'aéronef a un réservoir de 1249 litres de carburant donnant ainsi à l'avion une autonomie de 8 heures de vol et une distance franchissable de 1852 km.

William Hynett , PDG de Britten-Norman, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'acquérir ces avion et hâte de leur donner une nouvelle vie. L'opportunité de travailler en étroite collaboration avec DESA pour tirer un bénéfice mutuel de cette vente est un atout supplémentaire pour Britten-Norman. Le BN2T-4S Islander propose une offre différente à nos clients. L'avion conserve de nombreuses caractéristiques comme les décollages et atterrissages sur des courtes distances (STOL) renommées du Islander tout en offrant une cabine plus grande pour un confort accru des passagers. Nous avons déjà commencé la conversion d'avions en version civil pour une revente.





