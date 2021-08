Cathay Pacific : une assistance via Whatsapp

Article publié le 10 août 2021 par David Dagouret

La compagnie asiatique lance un service d'assistance aux passagers sur WhatsApp en France.

Cathay Pacific a lancé un service d'assistance aux passagers sur WhatsApp en France. Depuis le 29 juillet dernier, les passagers de la compagnie asiatique peuvent utiliser la messagerie instantanée pour effectuer ou modifier leurs réservations, demander une assistance bagage ou encore utliser leurs Asia Miles.



Les passagers peuvent envoyer un message par WhatsApp à Cathay Pacific au +852 2747 2747. Ce service est disponible pour les demandes en anglais tous les jours de 8h à 20h, et en français du lundi au vendredi de 9h à 17h.



Maggie Wong, Responsable de Zone – Europe du Sud chez Cathay Pacific, a déclaré : "Nous faisons tout notre possible pour offrir à nos clients la flexibilité et le confort qu'ils apprécient tant. La façon dont nous communiquons a évolué et nos clients nous ont fait part de leur souhait de pouvoir nous contacter par messagerie instantanée. Cela vient compléter les appels téléphoniques, les emails et les réseaux sociaux qui restent bien sûr à la disposition de notre clientèle. La messagerie WhatsApp met les passagers en contact direct avec notre service client. Nous pouvons désormais fournir une réponse rapide et transparente, qu'il s'agisse d'une nouvelle réservation que nos passagers souhaitent effectuer, d'une option de voyage à modifier ou d'informations sur un prochain voyage."





Sur le même sujet