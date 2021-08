Charlie Levy-Louapre, champion du monde de voltige en planeur

Article publié le 12 août 2021 par David Dagouret

Il a été sacré lors des championnats du monde qui se sont déroulés du 28 juillet au 7 août 2021 en Pologne.

Charlie Levy-Louapre a empoché pas moins de 5 médailles lors des championnats du monde de voltige en planeur qui se sont déroulés du 28 juilet 2021 au 7 août 2021 à Lezno en Pologne. Ainsi, il devient champion du monde de voltige en planeur en obtenant la médaille d'or au général et la médaille d'or au cumul des programmes inconnus.



Charlie Levy-Louapre a également obtenu une médaille d'argent pour l'épreuve du programme connu et la médaille de bronze pour la catégorie free unknown.



Concernant les autres compétiteurs, Thibaut Fromantin termine 3e au classement général ainsi qu'au programme free know. Quant à Frédéric Durand, il termine à la 14ème place pour son premier championnat du monde. Grace à toutes ces médailles les français termine deuxième au classement par équipe et remportent donc la médaille d'argent derrière les roumains.



Concernant la catégorie Unlimited, Benoit Madrenas se classe à la 7e place, Nicolas Honnons et Marc de Bouvier De Cachar, terminent respectivement 12e et 13e.