Corsair relance sa liaison entre Paris et l'île Maurice

Article publié le 3 août 2021 par David Dagouret

La compagnie française lance également de nouveaux vols vers Maurice depuis Lyon et Marseille.

Corsair a annoncé la réouverture de sa liaison entre Paris-Orly et l'île Maurice. La compagnie française annonce également le lancement de nouveaux vols au départ de Lyon et Marseille à destination de l'île Maurice. Ainsi, Corsair desservira l'île Maurice à raison de cinq vols par semaine depuis ces trois aéroport français.

Plus précisément, Corsair assura 3 vols par semaine entre Maurice et Paris-Orly et deux par semaine entre Lyon et Marseille à partir du 22 octobre 2021. Toutes ces liaisons seront opérées en Airbus A330neo.

Les horaires seront les suivants :

ORLY <-> MAURICE :

Départ d’Orly à 21h, arrivée à Maurice à 11h40 (J+1) mardi et dimanche

Départ d’Orly à 17h15, arrivée à Maurice à 07h50 (J+1) le vendredi

Départ de Maurice à 21h45, arrivée à Paris-Orly à 6h50 (J+1) le lundi et dimanche

Départ de Maurice à 09h35, arrivée à Paris-Orly à 18h35 le samedi

LYON <-> MARSEILLE <-> MAURICE :

Départ de Lyon à 19h50, décollage de Marseille à 21h55, arrivée à 14h05 à l’île Maurice (J+1) le jeudi et samedi

Départ de l’île Maurice à 17h55, en vol de nuit, arrivée à 4h45 à l’aéroport de Marseille et à 6h45 à l’aéroport de Lyon le mercredi et vendredi

Monsieur Nilen Vencadasmy, Président de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir compter sur ces nouveaux points de connections avec la France à travers cette reprise des vols de Corsair. C’est un véritable atout pour notre marché français, tant pour ceux qui visiteront Maurice au départ de la France et ceux qui s’y rendront. Nous espérons que les Français seront nombreux à en profiter pour découvrir ou redécouvrir notre île."

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "C’est avec plaisir que Corsair fait son grand retour à l’île Maurice. Nous sommes fin prêts pour reprendre la liaison de l’île Maurice avec Paris mais également Lyon et Marseille, contribuant ainsi au développement des échanges, notamment touristiques, entre chacune des destinations. Grâce aux nouveaux Airbus A330neo, Corsair s’engage résolument et concrètement en faveur de la transition énergétique du secteur en diminuant l’empreinte carbonée de ses vols."





